Taza – Ouezzane : Les feux de forêts se propagent, les habitants de douars déplacés

Jusqu’à ce vendredi 15 juillet en matinée, les développements du feu de forêt enregistré au niveau de Bab Azhar à la commune de Smià, dans la province de Taza, indiquent une augmentation de la superficie touchée à environ 400 hectares, sans faire de pertes humaines. Les sources locales dans la région ont rapporté, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, que 420 personnes résidentes de 8 douars ont été déplacées loin des foyers, afin de préserver leur sécurité.

Par ailleurs, les efforts d’intervention terrestre et aérienne ont été renforcés et la mobilisation des ressources humaines et matérielles a été accrue. Jeudi soir, douze camions-citernes, deux avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les incendies et 12 ambulances ont déjà été déployés. Le déclenchement des feux a été favorisé par les températures élevées et les vents forts, ont indiqué les autorités.

A Ouezzane, les sources locales ont indiqué, dans un communiqué également, que les efforts se poursuivaient pour maîtriser le feu de forêt qui s’est déclenché au niveau des communes de Zoumi et Mokrisset. Jusqu’au matin du vendredi 15 juillet, la zone qui a été détruite constitue environ 210 hectares de couvert forestier. Pour l’heure, ces incendies n’ont pas causé de pertes humaines dans la province.

Plus tôt ce vendredi, les autorités locales de Larache ont par ailleurs fait état d’un mort, après la découverte d’un corps sans vie portant plusieurs traces de brûlures. Dans la région, les efforts se multiplient également pour maîtriser les feux de forêts. 1 100 familles ont été éloignées des foyers, d’autant que les flammes ont été proches de certaines habitations.