Exposition «Face à la mer» sur les murs du consulat français de Tanger

L’exposition «Face à la mer» propose pour la première fois ses «Rencontres Photo de Tanger» sur les murs du consulat de France à Tanger. Jusqu’au 30 octobre 2022, cinq photographes exposeront leurs photographies, Céline Croze (Alwagt), Yasmine Hatimi (La chasse aux Papillons), Amine Houari (Territoires), Seif Kousmate (Waha), et Yzza Slaoui à titre posthume (Sincerely Tendrara).

Cette exposition est en partenariat avec l’Institut Français de Tanger et la Galerie Delacroix. Son objectif est de déclencher des discussions, de mettre en place des initiatives destinées à l’accompagnement de projets, de permettre la mobilité des œuvres et de soutenir des photographes indépendants dans leur parcours professionnel. Elle est l’occasion de faire découvrir et soutenir des projets atypiques, de nouvelles formes d’écritures photographiques et des formats audacieux.

L’enjeux est aussi de créer un espace d’échange entre professionnels de la photographie de part et d’autre de la Méditerranée et lutter contre l’isolement des photographes.