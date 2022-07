Algérie : Au vu des tensions avec le Maroc, le parlement vote le projet de loi de réserve militaire

Les membres de l’Assemblée nationale algérienne ont approuvé un projet de loi relatif aux réserves militaires, présenté «en urgence», dans le contexte des tensions avec le Maroc. La ministre des Relations avec le Parlement du gouvernement algérien, Basma Azouar, a indiqué mercredi que cet outil visait à «réorganiser et soutenir la défense de la nation, étant donné que la réserve militaire est une ressource humaine importante pour l’Armée nationale populaire». «Les textes en vigueur encadrant la réserve militaire datent de 1976, ce qui nécessite de les revoir, d’autant que certaines de leurs dispositions ne répondent plus à la réalité pratique», a-t-elle souligné.

La ministre a ajouté que le projet de loi sur la réserve militaire vise à soutenir les rangs de l’Armée nationale populaire pour «repousser les menaces internes et externes». Il comprend «la détermination de la nature de la réserve et de ses tâches, ainsi que la définition des catégories qui relèvent de la réserve militaire». Il définit également les droits et les devoirs des réservistes.