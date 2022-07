Beni Mellal-Khénifra : La FMEJ tient l'assemblée constitutive de sa 9e section régionale

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) tiendra, vendredi et samedi, une assemblée générale constitutive de sa section régionale de Beni Mellal-Khénifra. La FMEJ «parachève son chantier de restructuration par la tenue de l'assemblée générale constitutive de la section de la région de Beni Mellal-Khénifra, les 15 et 16 juillet», fait savoir la Fédération dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit de la «neuvième section régionale, après celles de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, l'Oriental et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma».

Cette assemblée générale constitutive «se tient au moment où les organisations régionales de la FMEJ connaissent une dynamique de développement remarquable, avec la conclusion de partenariats dans trois régions en plus de projets de partenariats dans d'autres, qui bénéficient de l'appui d'acteurs régionaux, territoriaux, publics ou encore privés», souligne le communiqué.

Ces projets viennent consacrer la contribution des médias régionaux au développement, dans un cadre de responsabilité et d'indépendance, de même qu'ils visent la consolidation des capacités, la mise à niveau des établissements médiatiques et la qualification des ressources humaines, indique la même source. En marge de cette assemblée générale constitutive, la FMEJ organisera, comme à l'accoutumée, un colloque national cette fois placé sous le signe «Presse et culture : les liaisons inspirantes» avec la participation de Talaa Saoud Al Atlassi, Abdelkrim Jouiti, Abdellatif Benyahia et Abdelilah Tahani comme modérateur, précise le communiqué. Une quarantaine d'éditeurs ainsi que des présidents de sections, des responsables et des intellectuels sont attendus à cet événement.

Le colloque sera couronné par un hommage posthume à feu Mohamed El Hajjam, figure marquante de la presse régionale, en reconnaissance de son apport à la scène médiatique régionale et nationale.