L'Académie du Royaume du Maroc devient partenaire de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts

Le renforcement du partenariat dans les domaines scientifique, culturelle et académique a été au centre de rencontres, tenues les 12 et 13 juillet à Tunis, entre une délégation de l'Académie du Royaume du Maroc et des responsables de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit Al Hikma).

Lors de ces rencontres, le secrétaire perpétuel de l’Académie, le professeur Abdeljalil Lahjomri a discuté avec les responsables de Beit Al Hikma des voies permettant de renforcer la coopération académique, ainsi que des plans d’action futurs et du partenariat bilatéral dans tous les domaines.

Dans ce contexte, M. Lahjomri a passé en revue les changements que l'Académie du Royaume du Maroc a connus et son nouveau départ depuis la promulgation de la nouvelle loi relative à sa réorganisation.

Il a également donné un aperçu sur les nouvelles structures, ainsi que sur les activités menées par l'Académie.

Au cours de ces séances de travail auxquelles a assisté l'ambassadeur du Royaume en Tunisie, Hassan Tariq, les deux parties ont de même discuté des objectifs et des orientations des deux institutions marocaine et tunisienne, mettant l’accent sur la convergence de leurs vues et objectifs.

Les deux parties se sont mises d’accord sur les "grandes lignes d'un accord-cadre général entre les deux institutions, faisant état de l’organisation en janvier prochain à Rabat d’une cérémonie en hommage au chercheur et spécialiste tunisien en civilisation islamique, Abdelmajid Chorfi.