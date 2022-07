Oujda : Décès d’un jeune supporter hospitalisé en juin dernier

Un jeune supporter grièvement blessé a succombé à ses blessures, mercredi à Oujda, où il a été hospitalisé depuis deux semaines passées en service de réanimation. La victime a été touchée lors des émeutes qui ont précédé le match entre le Mouloudia d’Oujda et le Wydad de Casablanca, le 29 juin dernier, lors du championnat de football professionnel de la Botola.

Des sources médiatiques ont indiqué que la victime se trouvait le jour du match près de son domicile. Elle aurait été agressée par des supporters affiliés au Wydad Casablanca. Des blessures à la tête ont provoqué un accident vasculaire cérébral, nécessitant une hospitalisation urgente.

La police d’Oujda avait arrêté 39 personnes, dans le contexte des émeutes, dont 21 impliquées dans des jets de pierres. Les autres ont été interpellés après avoir été pris en flagrant délit d’actes criminels dont possession d’armes blanches, vol, possession et consommation de drogues et de stupéfiants, et escroquerie sur les billets près de l’accès au stade.