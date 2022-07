Arabie saoudite : Netanyahu reconnaît au prince héritier son rôle dans la signature des accords d’Abraham

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué le rôle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans la négociation des accords de normalisation entre Israël et les pays arabes. Lors d’une conférence de presse, il a exprimé sa «gratitude au prince héritier» pour sa «contribution aux quatre accords de paix», conclus avec des Etats arabes.

Cette reconnaissance au rôle du prince héritier saoudien dans la signature d’accords de normalisation avec Israël a été exprimée en marge de son discours sur la visite du président américain Joe Biden à Tel-Aviv et Riyad. Les accords de normalisation ont été signés avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, à l’époque de Benjamin Netanyahu et de l’ancien président américain Donald Trump.

Netanyahu s’est engagé à signer un accord de paix avec l’Arabie saoudite, s’il revenait au poste de Premier ministre.