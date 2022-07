Maroc : Décès de Chef Omar, jeune défenseur des droits de l’enfant

Omar Archane, connu sous le nom de Chef Omar, est décédé à l’âge de 16 ans des suites d’une maladie, selon une publication, ce jeudi matin, de l’équipe de sa page Facebook officielle.

Chef Omar est devenu célèbre pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, considéré comme le plus jeune podcasteur marocain dans le domaine de la cuisine. Il s’est fait connaître pas ses présentations de recettes et devenu un symbole de lutte contre la maladie de dystrophie musculaire, dont il a souffert tôt et qui l’a mis en fauteuil roulant.

En novembre 2020, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a nommé Chef Omar jeune défenseur des droits de l’enfant, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Il l’a été la même année que Meryem Amjoune, la plus jeune gagnante du prix de la lecture arabe.