Football : Qualification historique de la sélection marocaine féminine au Mondial

L’équipe nationale féminine du Maroc a décroché son ticket pour la prochaine Coupe du monde, qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août 2023. C’est ainsi pour la première fois de son histoire que la sélection féminine est qualifiée au Mondial. Les Lionnes de l’Atlas ont arraché cette place, à la suite de leur victoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), qui se tient au Maroc du 2 au 23 juillet. La sélection nationale passe ainsi en demi-finale, après avoir battu son homologue du Botswana par 2 buts à 1.

Lors de cette rencontre jouée mercredi soir au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, Sanaâ Messoudy a marqué le premier but, à peine à la troisième minute du match. A la septième minute, la sélection du Botswana a répliqué avec un but de Keitumeste Dithebe. La 59e minute du match aura été décisive après un deuxième but du Maroc, grâce à Yasmin Mrabet.

Plus tôt dans la journée, l’équipe nationale féminine de la Zambie a également décroché une place en demi-finale de la CAN, après avoir battu le Sénégal. Elle arrache, également, sa qualification au Mondial 2023. Les sélections du Maroc et de la Zambie connaîtront, jeudi, leurs adversaires, après les résultats des matchs opposant le Nigeria au Cameroun et l’Afrique du Sud à la Tunisie.