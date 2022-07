Conseil des ministres : Nouvelles responsabilités pour Safir, Zaghnoun et Boutayeb

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, le roi Mohammed VI a procédé, ce mercredi, à plusieurs nominations lors d'un conseil des ministres. Ainsi, à l’initiative de la ministre de l’Economie et des finances, le souverain a nommé Khalid Safir au poste de Directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Abdellatif Zaghnoun a été nommé Directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics.

A l’initiative du ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le roi a nommé Nourreddine Boutayeb, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc et Abderrahim Houmy au poste de Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts.

Enfin, à l’initiative du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, le souverain a nommé Ali Seddiki en tant que Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.