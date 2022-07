Le Maroc mauvais élève pour l'égalité des sexes, selon le classement du Forum économique mondial

Le Maroc figure, cette année, à la 136e place parmi 146 pays dans le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) sur les inégalités femmes-hommes dans le monde, récemment publié. Le royaume gagne ainsi 8 places par rapport à l’édition de l’année dernière, où il a été classé à la 144e place.

Le rapport, publié chaque année depuis 2006, se base sur quatre indicateurs principaux, à savoir la participation et les opportunités économiques (les niveaux de participation et d'accès à un emploi hautement qualifié), le niveau d'instruction (les résultats de l'accès à l'enseignement de base et supérieur) et l'autonomisation politique (la représentation dans les instances décisionnelles), et la Santé et la survie (soit l'espérance de vie). Le Maroc est classé 139ème dans l'indice de participation et les opportunités économiques, 114ème dans l'indice relatif au niveau d'instruction, 99e dans l'indice d'autonomisation politique et 131e dans l'indice de santé et de survie.

Le Maroc n’est pas mieux loti que ses voisins arabes

Le Maroc est arrivé deuxième au Maghreb, derrière la Tunisie, qui s'est classée 120e au niveau mondial, tandis que l'Algérie figure à la 140e place. Le rapport n'inclut pas la Mauritanie et la Libye. Au niveau de la région MENA, le Maroc arrive à la 8e place, derrière les Émirats arabes unis (68e), le Liban (119e), la Tunisie (120e), la Jordanie (122e), l'Arabie saoudite (127e), l'Égypte (129e), le Koweït (130e) et Bahreïn ( 131e).

Au niveau mondial, l'Islande se maintient comme le pays le plus égalitaire entre les sexes. Ses voisins, à savoir la Finlande, la Norvège et la Suède dominant le top cinq, tandis que seuls quatre pays en dehors de l'Europe figurent dans le top 10 : la Nouvelle-Zélande (4e), le Rwanda (6e), le Nicaragua (7e) et la Namibie (8e). Les cinq premières places restent inchangées par rapport à l'année dernière. Alors que la Lituanie et la Suisse quittent le Top 10, remplacées par le Nicaragua et l'Allemagne.

Quant aux derniers rangs, l'Iran a été classé 143e au niveau mondial, suivi de la République démocratique du Congo (144e), du Pakistan (145e) et l'Afghanistan (146e).

Le rapport indique que seulement 68,1 % de l'écart entre les sexes a été comblé, ce qui signifie qu'il faudra encore 132 ans pour atteindre la parité entre les sexes. Ses rédacteurs se sont toutefois félicités d’une légère amélioration enregistrée par rapport à l'année dernière, qui reste en deçà du niveau avant 2020 et avant les impacts du Covid-19 sur l'égalité des sexes.