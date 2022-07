Tanger : Le Forum MEDays de retour pour une 14e édition du 2 au 5 novembre

La 14e édition du Forum MEDays se tiendra, du 2 au 5 novembre à Tanger, sous le thème «De crises en crises : Vers un nouvel ordre mondial?», sous le haut patronage du roi Mohammed VI. «Après deux années d’absence, le Forum MEDays revient, en présentiel, confirmant ainsi son positionnement parmi les plus importantes manifestations non gouvernementales rassemblant, sur une base pérenne, des leaders internationaux et des acteurs économiques de premier plan, faisant de lui l’un des principaux événements géostratégiques internationaux en Afrique et dans le monde arabe», indique un communiqué de l'Institut Amadeus, initiateur de cet événement.

Depuis plus de deux ans, le contexte international connaît des bouleversements sans précédent, notamment à travers la pandémie de la Covid-19 et ses multiples conséquences, qui ont profondément remis en question la résilience des différents modèles de gouvernance sanitaire, économique et sociétale à long terme, ainsi que le conflit en Ukraine, qui a amplifié les séquelles causées par la pandémie et qui a accentué et aggravé les divisions sur le plan mondial, explique la même source. L'Institut Amadeus a précisé que ces multiples crises consécutives, ayant bouleversé l'ordre mondial, ont imposé naturellement le choix de la thématique de cette année, qui constituera le fil conducteur des différentes sessions programmées lors de cette édition.

Les MEDays 2022 proposent quatre jours de débats et d’interactions, à travers plus de 50 sessions et tables rondes, entre plus de 250 intervenants internationaux de renom et de nombreuses personnalités issues de plus de 100 pays, qui partageront leurs points de vue et leurs lectures des grandes évolutions et des multiples bouleversements actuels autour de plus de 5 000 participants.