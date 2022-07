ONU : La population du Maroc franchira la barre des 40 millions en 2030

A l’occasion de la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet, les Nations unies ont publié leurs «Perspectives de la population mondiale 2022». Le rapport s’intéresse à la population mondiale en 2021 avec des projections qui vont jusqu’à 2100.

Il en ressort ainsi que la population du Maroc a atteint 37,08 millions de personnes en 2021, avec 18,41 millions de femmes et 18,67 millions d’hommes. La population du royaume franchira la barre des 40 millions en 2030 et continuera d’évoluer pour atteindre 42,99 millions en 2040 et 45,04 millions de 2050. Un pic à 46,54 millions d’habitants est prévu en 2069 avant que la population totale du Royaume ne baisse à 46,22 millions en 2080 et 43,93 millions de personnes en 2100, à en croire les projections de l’ONU (scénario moyen).

Les données montrent aussi que l’année 2021 a été marquée par 650 892 naissances, soit un taux de natalité (nombre de naissances vivantes survenues au cours de l'année, pour 1 000 personnes) de 17,55 contre 228 888 décès et un taux de mortalité (nombre de décès survenus au cours de l'année, pour 1 000 personnes) de 6,17. Ce taux de mortalité continuera d’augmenter jusqu’à atteindre 11,90 en 2100 tandis que celui de natalité poursuivra sa baisse pour se situer à 9,04.

L’espérance de vie à la naissance passera à 87,9 ans en 2100

Pour sa part, le taux de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme) poursuit sa chute, passant de 2,35 en 2020 à 2,33 en 2021. Les projections de l’ONU indiquent que ce taux atteindra 2,11 en 2030, 1,89 en 2050, 1,77 en 2080 et 1,74 en 2100.

De plus, l’espérance de vie à la naissance continue de s’allonger, atteignant 74 ans en 2021, 78,7 ans en 2040, 82,4 ans en 2060, 85,4 ans en 2080 et 87,9 ans en 2100. Par sexe, l’espérance de vie chez les femmes atteindra 89,1 ans en 2100 contre 86,8 ans seulement pour les hommes.

De plus, l’âge médian de la population marocaine qui est de 29 ans en 2021, continuera d’augmenter pour atteindre 31 ans en 2030, 37 ans en 2050, 42 ans en 2070 et 46 ans en 2094.

Globalement, la population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'habitants le 15 novembre 2022 selon l’ONU, qui estime que la population croît à son rythme le plus lent depuis 1950, en passant sous la barre des 1% en 2020.

Les dernières projections des Nations Unies prévoient que la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Elle devrait atteindre un pic d'environ 10,4 milliards de personnes au cours des années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100. L'ONU souligne aussi que la fécondité a nettement diminué au cours des dernières décennies pour de nombreux pays.

Plus de la moitié de l'augmentation prévue de la population mondiale jusqu'en 2050 sera concentrée dans huit pays, à savoir l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, Philippines, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. De plus, l'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023, dans un contexte de baisse des taux de croissance, selon l’ONU.