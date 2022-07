Entrepreneuriat féminin : Visa offrira 10 000 $ à un projet sélectionné au Maroc

L’entreprise américaine Visa, en collaboration avec IFundWomen, a annoncé que son programme de subventions Visa Global She’s Next sera étendu dans plus de 10 pays à travers le monde, dont le Maroc. L’objectif étant d’«éliminer les obstacles universels pour les femmes entrepreneures».

«Les défis auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées sont universels. Ensemble, Visa, en collaboration avec IFundWomen, a créé un accès au financement et à l'éducation pour les petites entreprises appartenant à des femmes dans le monde entier grâce au programme Visa She's Next Grant», indiquent les deux partenaires. Ceux-ci assurent qu’ils continuent d'agir et d'aider à éliminer les obstacles disproportionnés auxquels sont confrontées les femmes fondatrices d'entreprise

Ainsi, pour la région MENA, le programme de subventions Visa She's Next, en partenariat avec IFundWomen, fournira à 5 entreprises gagnantes des subventions de 10 000 USD ainsi qu'une adhésion d'un an à IFundWomen Coaching. Les pays concernés sont l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ainsi que le Maroc.

«Les candidatures seront acceptées sur une base continue jusqu'à 23h59 le 1er août 2022», ajoute la même source, qui invite les candidates à «rester à l'écoute des programmes actifs».