Sans-abris : L’ONG marocaine Jood signe un partenariat avec DC Central Kitchen

Le Washington Moroccan-American Club a initié un partenariat entre DC Central Kitchen, la première ONG américaine qui s'adresse aux sans-abri et l'ONG marocaine Jood. Hind Laidi, directrice exécutive et fondatrice de Jood s’est rendue à Washington DC pour rencontrer les dirigeants de DC Central Kitchen, indique l’ONG dans un communiqué publié cette semaine. L’objectif étant de «partager la réussite de Jood et tenir des consultations avec le conseil d'administration de DC Central Kitchen pour prospecter des partenariats potentiels et des programmes de formation qui permettraient à Jood de poursuivre sa mission au Royaume du Maroc».

«Nous sommes très heureux de maintenir notre mission d'aider les institutions marocaines à relever les différents défis, et le travail de Jood dans le Royaume a vraiment marqué la vie des nécessiteux du pays dans les principales régions métropolitaines du Maroc», a déclaré Hassan Samrhouni, président du Washington Moroccan-American Club, cité par le communiqué. «DC Central Kitchen et d'autres ONG à Washington DC sont très intéressés à apprendre l'histoire de Jood et à prospecter comment ils peuvent l’aider à poursuivre sa mission», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Hind Laidi, s’est dite «impatiente d'établir un bon partenariat de travail avec DC Central Kitchen». «Nous sommes très désireux de partager notre histoire et aussi d'entendre les dirigeants de DC Central Kitchen qui ont certainement de nombreuses années d'expérience dans ce domaine et profitent de leur savoir-faire et identifient les moyens par lesquels nous pouvons l'appliquer pour faire progresser nos propres opérations et objectifs de croissance», a-t-elle expliqué.

Porté par plus de 5 000 bénévoles, en 6 ans d'existence, Jood est implantée dans 6 villes marocaines, distribue 13 000 repas par mois, et a déjà sauvé de la rue 462 personnes au Maroc. L’ONG a été nommée «Association tête de réseau» par l'INDH et «Icon of change» par Facebook, conclut le communiqué.