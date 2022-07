Attentats du 13 novembre en France : Aucun des 20 condamnés n’a fait appel

Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, n’a pas fait appel de sa condamnation. «Aucun des vingt accusés n’a interjeté appel», a déclaré mardi le procureur général de Paris, Rémy Heitz, cité par l’AFP. La décision de la cour d’assises spéciale de Paris «a donc acquis aujourd’hui un caractère définitif et il n’y aura donc pas de procès en appel», a-t-il ajouté.

Le délai d’appel, de dix jours, expirait lundi à minuit, précise la même source, rappelant que plus de six ans après les attentats, et au terme de près de dix mois de procès, la justice a condamné, le 29 juin, Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible. La peine, la plus haute sanction du code pénal, rend infime toute possibilité de remise en liberté.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, Me Olivia Ronen et Martin Vettes, avocats de Salah Abdeslam ont confirmé que «pour des raisons qui lui sont propres, Monsieur Salah Abdeslam a renoncé à interjeter appel de sa condamnation du 29 juin 2022». «Cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict et à la peine de perpétuité incompressible qui en résulte, mais qu'il s'y résigne. Ses avocats sont liés par son choix. Si une telle peine est inacceptable, nous respectons la décision de celui que nous assistons. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir», ajoutent-ils.

Seul membre encore en vie des commandos islamistes qui ont fait centre trente morts, en isolement total en prison depuis plus de six ans, il a affirmé à plusieurs reprises au cours du procès avoir «renoncé» à déclencher sa ceinture explosive le soir du 13 novembre 2015, par «humanité», alors que la cour d’assises spéciale a précisé que le gilet explosif dont il était porteur «n’était pas fonctionnel».

Les magistrats avaient condamné les dix-neuf coaccusés de Salah Abdeslam – six, dont cinq présumés morts, étaient jugés en leur absence –à des peines allant de deux ans d’emprisonnement à la perpétuité.