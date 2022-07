Le chef de la diplomatie singapourienne publie une vidéo promotionnelle en faveur du Maroc

Content de son voyage au Maroc, où il s’est rendu la semaine dernière, le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan a publié, ce lundi, une vidéo pour faire le bilan de son déplacement dans le royaume.

Intitulée «Cartes postales du Maroc», elle retrace les moments les plus saillants de ce voyage officiel, dont sa visite à la mosquée Hassan II et dans une synagogue de Casablanca et sa rencontre avec le conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay. La vidéo revient aussi sur l’entretien ainsi que la conférence de presse animée avec son homologue marocain, Nasser Bourita, ainsi que la rencontre avec Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées ou encore avec la ministre de la Transition numérique, Ghita Mezzour, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour et le président de la CGEM, Chakib Alj.

Les images reprises dans la vidéo promeuvent le Maroc en tant que destination touristique et d’investissement avec un hommage à l’architecture, la musique et l’art dans le royaume.