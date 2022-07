ATIM condamne «l’humiliation à laquelle ont été soumis» les MRE bloqués à Ceuta et Melilla

L'association des travailleurs immigrés marocains en Espagne (ATIME) a réagi, ce lundi, à la situation des Marocains du monde qui, voulant se rendre au Maroc, se retrouvent bloqués plusieurs heures à Ceuta ou Melilla. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’ONG a exprimé son «plus grand rejet» de ces événements qui se sont produits à la frontière entre Ceuta, Melilla et le Maroc depuis la semaine dernière.

Tout en affirmant que «l'afflux de personnes était parfaitement prévisible», elle estime que «le retard au passage de la frontière marocaine découlant de procédures qui ont nécessité, dans de nombreux cas, plus d'une heure est incompréhensible». «L'imprévoyance est surprenante, mais l'inefficacité à prendre des décisions pour soulager la souffrance des concitoyens est insupportable», fustige-t-elle.

Si elle ne pointe pas les «mesures de contrôle», l’ONG critique «la manière de les exécuter» ainsi que le «nombre de fonctionnaires disponibles à cet effet». «Personne n'a semblé saisir la gravité de la situation avec des milliers de Marocains qui, après un long voyage à travers l'Europe, ont dû attendre jusqu'à neuf heures sous le soleil pour obtenir leur entrée au Maroc», dénonce-t-elle encore, ajoutant que «la principale préoccupation des autorités d'un pays devrait être le bien-être de ses citoyens». «Cela ne semble pas être le cas des Marocains. Les autorités incapables de prévoir et d'improviser des solutions devant un problème de cette ampleur ne méritent pas le respect de leurs citoyens», tranche-t-elle.

L’ONG affirme que «les autorités espagnoles ne sont pas non plus exonérées de responsabilité». «Elles ont eu le temps de fournir des espaces d'ombre avant l'arrivée prévisible des citoyens marocains voulant traverser la frontière. Ils ont eu le temps de permettre une assistance et des services de toutes sortes pour alléger au maximum les souffrances», ajoute le communiqué.