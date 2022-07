Après Marrakech, Ivanka Trump et Jared Kushner mettent le cap sur Dakhla

Ivanka Trump (40 ans), fille de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump et son mari, Jared Kushner poursuivent leur visite privée au Maroc. Après leur arrivée à Tanger, le 1er juillet dernier et leur déplacement à Marrakech, le couple est arrivé, la semaine dernière, au Dakhla Club Hotel & Spa, situé à Dakhla.

L’établissement a annoncé, la semaine dernière, cette arrivée. «Nous sommes heureux d'accueillir Mme Ivanka Trump et M. Jared Kushner, conseillers principaux de l'ancien président américain Donald Trump et de chefs d'entreprise renommés», a indiqué l’hôtel sur sa page Instagram.

Hier soir, Ivanka Trump a posté sur sa page Instagram des photos d’elle et de son mari. La plus récente la montre sur le sable, devant l’une des plages de Dakhla et portant une Melhfa, le vêtement traditionnel porté par les femmes sahraouies. La photo a été abondamment partagée par les Marocains sur les réseaux sociaux. Quant aux autres photos, elles mettent en scène la fille de l’ancien président américain et son mari, sur un balcon d’un hôtel en face d’une plage puis ensemble sur une plage.

Le couple a été aperçu à l'aéroport JFK de New York avant de partir pour le Maroc. Avec leurs trois enfants, ils sont arrivés d’abord à Tanger et ont été accueillis à l’aéroport par des fonctionnaires civils et militaires de la ville. Après avoir visité plusieurs monuments de la ville du Détroit, la famille s’est rendue à Marrakech.

La dernière visite officielle d’Ivanka Trump au Maroc remonte à 2019 alors que son mari a visité le royaume en décembre 2020.