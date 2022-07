Marhaba 2022 : GNV annonce une nouvelle liaison Maroc-Espagne dès le 20 juillet

A partir de mercredi 20 juillet, le navire Aurelia reliera les ports d’Almería et de Nador, avec dix départs par semaine, annonce la compagnie maritime GNV dans un communiqué. Le voyage inaugural de cette nouvelle ligne débutera à Almería, en Espagne, mercredi 20 juillet à 22h30.

Avec cette nouvelle ligne, GNV renforce sa présence sur le marché marocain, élargissant ses liaisons entre l'Espagne, l'Italie, la France et le Maroc, commencées en 2007, poursuit le communiqué. Ainsi, 6 routes vers le Maroc sont assurées par les bateaux de la compagnie depuis les principaux ports de la Méditerranée via des liaisons bi et trihebdomadaires Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger, Barcelone-Nador et la nouvelle Almería-Nador.

«La nouvelle ligne renforcera la présence de GNV en Méditerranée, la société a récemment consolidé sa présence au Maroc avec l'augmentation des capacités de transport sur les lignes Barcelone-Tanger et Barcelone-Nador, en plus des lignes Gênes-Tanger, Sète-Tanger et Sète-Nador opérées depuis l'Italie et la France», déclare la compagnie.

«Nous sommes très fiers d'inaugurer notre nouvelle ligne reliant la ville d'Almería au port marocain de Nador. Cette connexion s'inscrit dans la logique d'augmentation progressive de notre offre pour répondre à la demande du marché en termes de services et de lignes, et démontrer l'engagement de l'entreprise à renforcer sa présence en Méditerranée», déclare Matteo Catani, CEO de GNV. «Le 5 juin dernier nous avons eu une rencontre à Tanger afin de réaffirmer notre engagement et notre présence constante et pour développer le service au profit des Marocains du Monde, avec une augmentation de 4 à 6 navires disponibles pour les liaisons avec le Maroc».

La ligne sera exploitée par ro-pax Aurelia, avec plus de 1 000 mètres linéaires et 650 voitures de capacité. Ce nouveau navire offre de vastes espaces avec cinéma, restaurant, pizzeria, bar, self-service, 420 cabines et la possibilité d'accueillir jusqu'à 2 260 passagers. Les réservations sont ouvertes depuis le 7 juillet.