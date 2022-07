Cameron Diaz : «Je crois avoir joué le rôle de mule pour la drogue entre le Maroc et la France»

Avant d'être une star hollywoodienne à succès et entrepreneuse dans la viniculture, l’actrice américaine Cameron Diaz aurait servi de mule pour transporter de la drogue de la France vers le Maroc. Dans un podcast avec Hillary Kerr, repris par The Guardian, l’actrice âgée de 50 ans a rappelé ses débuts dans le monde, qui l’avaient poussé à déménager à Paris pour poursuivre une carrière de mannequin.

«Je n'ai pas travaillé un seul jour (à Paris). J'y suis resté une année complète et je n'ai pas travaillé un jour. Je ne pouvais pas booker un emploi pour sauver ma vie», confie-t-elle. Toutefois, Cameroun Diaz a «eu un seul travail», se rappelle-t-elle. «Je pense vraiment avoir joué le rôle de mule pour transporter de la drogue au Maroc. Je le jure devant Dieu», ajoute-t-elle.

L’actrice a raconté qu’au début des années 1990, elle avait eu une «mission de mannequinat» : On lui avait ainsi donné une «valise verrouillée» qui contenait «des costumes» pour elle. Ce n'est qu’une fois dans un aéroport du Maroc et qu'on lui avait demandé de l'ouvrir qu'elle a commencé à se demander ce qu'il y avait dans cette valise. «J’étais cette fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds au Maroc, dans les années 90. Je portais des jeans déchirés et des bottes à plateforme et mes cheveux lâchés. J’avais pensé : C'est vraiment dangereux», explique-t-elle.

Cameroun Diaz a affirmé aux douaniers que ce n'était pas sa valise et qu'elle n'avait «aucune idée» à qui elle appartenait. Heureusement pour elle, l’incident s’était déroulé avant toutes les mesures de sécurité rigides qui sont en place dans les aéroports aujourd'hui. «C'était mon seul travail à Paris» a-t-elle ironisé.

Peu après cette expérience, Cameroun Diaz, alors âgée de 21 ans, avait décroché son premier rôle dans le film The Mask, réalisée par Chuck Russell, avec l’acteur Jim Carrey.