Maroc : Le roi accomplit la prière de l'Aïd Al-Adha et procède au rituel du sacrifice

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a accompli, ce dimanche, la prière de l’Aïd Al Adha. Eu égard à la poursuite de l’application des mesures préventives en vigueur pour lutter contre la pandémie du Covid-19, le souverain a bien voulu accomplir cette prière dans un cadre privé et avec une assistance très réduite et ce, dans le respect de ces mesures.

Après la prière, le roi a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du Prophète Mohammed. L'Imam a, ensuite, procédé à l'immolation du deuxième mouton.