Maroc-Israël : Nouvel échange téléphonique entre les ministres de la Défense

Nouvel échange téléphonique entre le ministre israélien de la Défense et son homologue marocain. «J’ai parlé avec mon ami, le ministre délégué chargé de la Défense Nationale S.E. Abdellatif Loudiyi, pour lui souhaiter, ainsi qu'à la nation marocaine, Aïd al-Adha Moubarak. Puisse cette fête apporter des bénédictions de joie et de prospérité à Sa Majesté le Roi et à tout le Royaume du Maroc», a écrit vendredi Benny Gantz.

«Au cours de l'année dernière, nos liens en matière de défense se sont élargis et approfondis et les relations interpersonnelles se sont épanouies. Notre partenariat contribue directement à la paix et à la stabilité régionales et à la sécurité de nos deux nations», s’est-il félicité.

Les derniers entretiens téléphoniques officiels entre les deux ministres remontent à avril. Pour appel, Gantz et Loudiyi avaient signé, le 24 novembre 2021 à Rabat, un protocole d’accord de coopération militaire.

L’échange du 8 juillet intervient alors que les Etats-Unis et Israël devraient annoncer la naissance, lors de la prochaine visite de Joe Biden au Moyen-Orient, du 13 au 16 juillet, d’une coalition militaire avec les Emirats arabes unies, le Bahreïn, l’Egypte et le Maroc. Le tour de table de cette future entité a d’ailleurs tenu une réunion à Manama, le 27 juin.