Diaspo #247 : Sarah et Ismael, deux ambassadeurs de la culture amazighe en Chine

Sarah Moussabik et Ismael Moussali œuvrent pour faire rayonner la culture amazighe notamment sur les réseaux sociaux. Pour se faire, reprises de chansons des Rways et capsules dédiées pour apprendre la langue amazighe sont diffusées régulièrement sur les réseaux sociaux.

Sarah a vu le jour à Agadir en 1991, alors qu’Ismael est né en 1989 à Salé mais a passé une grande partie de sa vie à Tanger. Après des licences en gestion d’entreprise à l’Université Internationale d'Agadir (Universiapolis) pour Sarah et en logistiques à l’Université Abdelmalek Essaadi de Tanger pour Ismael, les deux jeunes marocains optent pour la Chine afin de poursuivre leurs cursus.

«J’ai rencontré Ismael pour la première fois à Wuhan, en Chine. Il est venu faire un an d’études en langues chinoises alors que je suis venue faire mon master en commerce international à l’Université de technologie de Wuhan», nous confie la jeune marocaine. Après avoir travaillé un an à Wuhan, en enseignant la macroéconomie et la microéconomie, Sarah change de ville et se rend à Shanghai pour travailler en tant que Business Developer. Un emploi qu’elle occupe pendant trois ans avant de décider de travailler en freelance. C’est aussi une décision prise pour consacrer plus de temps à la scène musicale.

Rendre hommage aux Rways

En effet, entre temps, Sarah s’est spécialisée dans l’organisation d’événements musicaux, en assistant les bandes et les artistes. Elle jouait aussi, soit en solo soit avec des groupes avant de croiser le chemin d’Ismael.

«A l’époque, Ismael était toujours à Wuhan. Chacun de nous jouait solo. Ce n’est qu’en 2018 qu’on a commencé à collaborer ensemble et composer», précise la jeune artiste. Le couple s’est marié en 2019. «Dès sa première semaine à Shanghai, Ismael était déjà booké pour des festivals et des concerts», se rappelle-t-elle.

«Pour la musique amazighe, cela a été naturelle car je me sens plus à l’aise lorsque j’écris et je compose en langue amazighe, qui est ma langue maternelle. A la maison, on ne parlait que tachelhit et j’ai appris la darija à l’extérieur de la maison.» Sarah Moussabik

Ismael était, quant à lui, dans la composition et l’arrangement. «L’idée était de prendre des morceaux des Rways et de la réarranger. Peu de personnes comprennent les rythmes des Rways alors que plusieurs morceaux ont été mal enregistrés. Je ne dirai pas que nous leur redonnons une vie, car ces morceaux sont toujours vivants, mais l’objectif était de les rendre plus facile à comprendre», nous explique son épouse.

Apprendre la langue amazighe

Derrière cette ambition de faire rayonner les musiques amazighes, le couple est partie d’un constat, d’après des voyages effectués dans les pays limitrophes de la Chine. «Lorsque nous avons voyagé, les gens que nous avons rencontrés étaient impressionnés mais en même temps confus par rapport à la culture marocaine. Ils reconnaissent des symboles du Tifinagh comme étant marocains mais ne savent pas grand-chose sur la culture amazighe», indique Sarah.

La jeune femme explique avoir rencontré beaucoup de Marocains affirmant avoir des origines amazighes sans pour autant parler la langue. «Je comprends combien il est difficile de chercher et s’autoformer, surtout que ce n’est pas accessible», ajoute-t-elle. C’est d’ailleurs pour cette raison que le couple a décidé de produire régulièrement des capsules sur les réseaux sociaux pour apprendre à ceux qui le souhaitent des mots de la langue amazighe. «J’ai eu l’idée de créer une plateforme pour aider les gens à comprendre. Je ne voulais pas que ce soit académique, puisque personne n’a le temps pour cela», détaille Sarah.

«Je me suis dit qu’il faut faire des petites vidéos qu’on peut consulter rapidement et enregistrer. Chaque semaine, on apprend donc 8 mots. Nous sommes actuellement dans la structure de la phrase amazighe.» Sarah Moussabik

Un nouveau single en amazigh dévoilé

Le couple, qui affirme avoir d’autres formes de leçons sur WeChat, le réseau social chinois, précise que le concept des vidéos sur Instagram et YouTube «est plutôt international et pas seulement spécifique aux Chinois». D’ailleurs, c’est grâce à ce concept et aux reprises des chansons des Rways que Sarah et Ismael sont devenus célèbres dans la région du Souss notamment. «Lorsque nous nous sommes rendus au Maroc récemment, les gens nous reconnaissent à Agadir et à Tiznit et nous remercie», souligne la jeune marocaine, décrivant «un feedback positif» qui les «pousse à offrir plus». «Certains nous suivent pour la musique et d’autres pour les capsules vidéos. Ils affirment être fiers de voir des jeunes soutenir la culture amazighe», ajoute-t-elle fièrement.

Le jeune couple a décidé de se rendre au Maroc ces derniers mois pour se ressourcer et faire une pause. «Les dernières années avec les isolements et les confinements n’ont pas été facile. Nous prendrons une petite pause pour reprendre une bouffée d'inspiration avant de reprendre», nous confie Sarah.

Pour le mois d’août, le couple prévoit de dévoiler un nouveau single et son vidéoclip. Sarah Moussabik et Ismael Moussali se disent prêts pour prendre part à des festivals et se produire en live devant le public marocain.