Espagne : Une mère se lance à la recherche d’un chauffeur marocain ayant sauvé sa fille

Une mère espagnole a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour retrouver un homme marocain qui a sauvé la vie de sa fille et de ses amies après que leur voiture a pris feu. Selon la presse espagnole, les événements se sont déroulés sur l'autoroute A7, kilomètre 226, à Malaga. Le conducteur, de nationalité marocaine, aurait traversé l'autoroute avec un extincteur pour éteindre le feu et sauver les trois jeunes.

Pour cette raison, la mère de l’une des jeunes filles, tente de retrouver ce héros, que les médias espagnols identifient comme Mouad Al Hashi, originaire de Tanger et qui a également aidé les trois adolescentes à sortir de la voiture en feu, garée sur le bord d'une autoroute. Plusieurs sources précisent que la mère a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux remerciant le chauffeur et le qualifiant d'«ange gardien». La police a déclaré que les trois occupantes du véhicule seraient «probablement mortes» s'il ne les avait pas sauvées.

«C'est un homme musulman, et je veux juste lui dire qu'il est un ange gardien pour ma fille et son amie», a-t-elle déclaré. «J'aimerais pouvoir vous rencontrer et vous remercier en personne pour ce que vous avez fait pour ma fille», a-t-elle ajouté.

Dans son appel pour retrouver le chauffeur -plus de 600 000 vues sur TikTok - la mère a expliqué que sa fille Inoue revenait de chez elle lorsque de la fumée a commencé à s'échapper de la voiture. Elle a ajouté que non seulement le conducteur avait sauvé la vie des filles, mais qu'il avait réussi également a sauver des objets de valeur de la voiture.