ImagineTaVille : Un concours national d’arts visuels lancé par la Fondation Attijariwafa bank

La Fondation Attijariwafa bank a annoncé, cette semaine, le lancement du concours national d’arts visuels #ImagineTaVille. Ce concours fait suite au «succès du concours #AnafDary, réalisé en 2020 en soutien à la communauté artistique marocaine alors en plein confinement sanitaire», indique-t-elle dans un communiqué.

#ImagineTaVille est lancé sur la page Facebook de la Fondation, jusqu’au 15 septembre 2022. Tourné vers le «outdoor», il invite les participants à imaginer leur ville de demain. Ces derniers pourront proposer sous forme de création artistique, leur propre projection d’une ville, imaginée ou réelle, contribuer à réinventer l’espace public et se nourrir de son patrimoine architectural, en privilégiant 3 techniques à savoir la photographie, les arts visuels et le Street art, poursuit la même source.

«La Fondation Attijariwafa bank se donne comme ligne directrice de mettre en lumière la vitalité et la richesse de la scène artistique marocaine et africaine en général, en encourageant particulièrement les pratiques artistiques contemporaines les plus en vue chez les jeunes : le street art/art urbain (graffiti, digital graffiti…), les arts numériques (digital painting, dessin électronique, light painting, art vidéo, animation 2D/3D, fiction, réalité virtuelle, performance…) et la photographie contemporaine (Street photographie notamment)».

#ImagineTaVille s’adresse à tous les passionnés d’arts visuels, aux jeunes artistes professionnels, aux étudiants, ainsi qu’aux collaborateurs du groupe Attijariwafa bank. Six gagnants seront récompensés et bénéficieront d’un soutien à la production de leurs créations et d’une exposition à l’espace d’art Actua de la Fondation à Casablanca. Les candidats seront évalués par un jury d’experts dans les domaines des arts visuels, du patrimoine et des politiques culturelles.

Les candidats de toutes les régions du royaume sont invités à suivre régulièrement l’actualité et les modalités de participation du concours sur la page Facebook.