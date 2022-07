Casa Patrimoine confisque les  conteneurs du Musée collectif

Le Musée collectif à Casablanca a annoncé, ce samedi, que des conteneurs mis à sa disposition lui ont été «confisqués». Dans un communiqué, il explique que «Casa Patrimoine a décidé de [lui] confisquer les conteneurs qui avait été mis à disposition à partir de fin 2021 pour une durée d’un an, sans explications», ajoutant qu’un préavis d’un mois lui a été donné.

Les organisateurs rappellent que le Musée Collectif est un «musée citoyen de la mémoire de Casablanca qui propose un processus partagé d’écriture de l’histoire de la ville par ses habitant.e.s, ses artistes et ses chercheur.ses». «Ce projet de l’artiste Mohamed Fariji et porté par l’association l’Atelier de l’observatoire, a été mené sur la mémoire collective de la ville depuis 10 ans en sélectionnant et en réalisant une cinquantaine de projets participatifs dont seulement certains fragments de ses projets et de ses collectes dans diverses disciplines artistiques ont pu être exposés à travers une série d’exposition, d’ateliers et rencontres», ajoute-t-on.

Ainsi, depuis son installation dans les conteneurs au parc de la Ligue arabe le 10 décembre 2021, deux expositions ont été organisées sur le patrimoine matériel et immatériel de la ville vu par ses habitant.es, artistes et chercheur.ses, une serre régionale a été installée, une vingtaine d'ateliers participatifs et de rencontres ont eu lieu, une quarantaine d’articles, d’enquêtes journalistiques et de reportages ont été réalisés. «Avec 12 000 visiteurs en six mois, les Casablancais.es de tout âge se sont appropriés ce lieu et des milliers d’enfants ont joué sur les manèges qui ne fonctionnent même pas», note le communiqué.

Cependant, «Casa Patrimoine a dit son dernier mot», regrettent les organisateurs. «Le Musée collectif cherche toujours à réactiver un lieu abandonné de la ville, un lieu pérenne, dédié à la recherche de la mémoire collective des quartiers et des récits marginalisés de Casablanca, à installer sa collecte, à poursuivre sa programmation et son travail de proximité auprès des habitant.es de Casablanca».

Le communiqué invite les Casablancais à «contribuer» au démontage du Musée, prévu le 29 juillet de 10h à 19h et annonce une conférence de presse, le même jour.