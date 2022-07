CAN féminine : Le Maroc s'impose face au Sénégal (1-0) et termine en tête du groupe A

La sélection marocaine féminine de football a battu son homologue sénégalaise sur le score de 1 but à 0 (mi-temps 0-0), vendredi soir au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match de la 3e journée (groupe A) de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2022). L’unique but de la rencontre a été marqué par Ghizlane Chebbak du point de pénalty (55è).

Lors de la première période, les joueuses marocaines ont tenté d'imposer leur jeu dans l’optique d’ouvrir la marque le plus tôt possible. Les différentes offensives marocaines, emmenées par le trio Fatima Tagnaout, Ghizlane Chebbak et Samia Hassani ont toutes été infructueuses face à la défense sénégalaise conduite par la gardienne de but Ndeye Diaw.

A la demi-heure de jeu, l’équipe nationale a été à deux doigts d’ouvrir la marque mais le centre parfait de Fatima Tagnaout a été mal négocié par Rosella Ayane, dont le coup de tête rate lamentablement le cadre. La pression des joueuses marocaines est montée crescendo mais sans pour autant réussir à ouvrir la marque.

Lors de la seconde période, les Lionnes de l'Atlas ont continué à imposer leur rythme et sont parvenues à la 55R minute à ouvrir la marque sur un pénalty transformé par Ghizlane Chebbak. La défense avancée exercée par les joueuses marocaines a tué dans l’œuf les tentatives des joueuses sénégalaises de revenir dans la marque.

A la faveur de cette victoire, les Lionnes de l’Atlas, déjà qualifiées pour les quarts, terminent en tête de leur poule avec 9 points obtenus en trois victoires, devant le Sénégal (6 pts). Pour une place au dernier carré, synonyme de qualification pour le prochain mondial, l’équipe nationale sera opposée à l’une des meilleures troisièmes.

Dans l’autre match de ce groupe, disputé au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Burkina Faso et le Burundi se sont neutralisés (2-2). Margret Kunihira (8e) et Sandra Nabweteme (38e) ont marqué pour le Burundi, alors qu’Adama Congo (35e) et Adele Kabré (41e) ont inscrit les deux buts des Burkinabè.