Coupe du Trône : Les demi-finales se tiendront au complexe sportif de Fès

Le complexe sportif de Fès abritera les demi-finales de la Coupe du trône de football (saison 2020-2021) les 19 et 20 juillet, annonce la Fédération royale marocaine de football.bAinsi, la première demi-finale mettra aux prises la Renaissance sportive de Berkane et le Youssoufia Berrechid le 19 courant à 20h00.

La seconde demi-finale sera disputée le 20 juillet (20h00) entre le Wydad Casablanca et le FUS Rabat. Le Wydad de Casablanca et la Renaissance de Berkane se sont qualifiés au dernier carré, en battant, dans l'ordre, le Raja Casablanca et l'Association sportive Mansouria.