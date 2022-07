Les États-Unis classent le Maroc au niveau 2 des risques de voyage

Les États-Unis ont classé le Maroc au niveau 2 en termes de risque de voyage, affirmant que «les groupes terroristes continuent de planifier des attaques potentielles» dans le royaume. Ces groupes «peuvent attaquer sans prévenir, ciblant les sites touristiques, les centres de transport, les marchés/centres commerciaux et les structures gouvernementales locales», a indiqué le bureau des affaires consulaires relevant du Département d’Etat. Par ailleurs, le pays «a un niveau élevé de propagation du coronavirus».

Le département a appelé les personnes ayant décidé de se rendre au Maroc à «rester vigilantes dans les sites fréquentés par les occidentaux», «éviter les manifestations et les rassemblement», et «s’inscrire au Smart Traveler Enrollment Program (STEP) pour recevoir des alertes et faciliter la localisation en cas d’urgence».