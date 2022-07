Plus de deux millions de Marocains souffrent de malnutrition, selon l’ONU

L’édition 2022 du Rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde a confirmé que la prévalence de la sous-alimentation au Maroc a connu une légère hausse. Elle est passée de 5,5% de la population totale entre 2004 et 2006, à 5,6% entre 2019 et 2021. C’est l’équivalent de 1,7 million de personnes pendant la première période et 2,1 millions sur la deuxième.

Le rapport, publié par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), indique que la prévalence grave de l’insécurité alimentaire parmi la population marocaine est passée de 6% entre 2014 et 2016 à 9,7% entre 2019 et 2021.

Alors que la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passée de 16,4% en 2012 à 12,9% en 2020 (de 0,5 million à 0,4 million), la prévalence du surpoids est passée de 11,8 % en 2012 à 11,3 % en 2020, ce qui équivaut à environ 0,4 million d’enfants.

Concernant la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans), le rapport de l’ONU indique qu’elle est passée de 29,8% en 2012 à 29,9% en 2019 (de 2,7 millions à 2,9). La prévalence du faible poids à la naissance en 2012 a atteint 17,5%, avant de baisser en 2015 à 17,3% (0,1 million).

Le même rapport indique que le coût d’une alimentation saine par personne et par jour a atteint 2,7 dollars au Maroc en 2020. Le nombre de personnes n’ayant pas les moyens de s’offrir une alimentation saine dans le pays, sur la même année, a atteint 6,2 millions de personnes.

Le monde s’éloigne de plus en plus de la réalisation des ODD

À l’échelle mondiale, le nombre de personnes touchées par la faim est passé à 828 millions en 2021. Le rapport fournit de nouvelles preuves que le monde évolue dans la direction opposée de celle des Objectifs de développement durable (ODD), relatifs à l’éradication de toutes les formes de faim, d’insécurité alimentaire et de malnutrition (objectif «faim zéro»). La situation dans le monde est de plus en plus inquiétante, d’autant que d’ici 2030, les ODD sont censés être atteints.

Le rapport note qu’après être restée relativement inchangée depuis 2015, la proportion de personnes touchées par la faim a bondi en 2020 et a continué d’augmenter en 2021. Elle a atteint désormais 9,8% de la population mondiale, comparé aux 8% en 2019 et aux 9,3% en 2020. Selon la FAO, près de de 3,1 milliards de personnes n’ont pas pu se permettre une alimentation saine en 2020, soit 112 millions de plus qu’en 2019.

Pour les agences de l’ONU, les effets de l’inflation des prix denrées alimentaires et les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, ainsi que les mesures mises en place pour la contenir, font partie, entre autres, des éléments à considérer, pour analyser l’évolution des indicateurs de la sécurité alimentaire et de la faim dans le monde.