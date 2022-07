La famille de Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud quitte Tindouf et rejoint Laâyoune

L’ancien dirigeant au sein du Front Polisario, Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud, a annoncé avant-hier l’arrivée à Laâyoune des derniers membres de sa famille, restés jusque-là dans les camps de Tindouf. Dans un post sur son compte Facebook, il a écrit que les arrivants foulaient «pour la première fois la terre de leurs pères et grands-pères».

«Mes enfants découvrent que Laâyoune est une grande ville élégante, qui a tout pour y mener une vie normale, non pas comme le camp dans lequel ils sont nés et ont grandi», a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a remercié «tous ceux qui ont aidé ou facilité, à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, à faire sortir [ses] enfants de l’humiliation de l’asile à la dignité au sein de la patrie».

Dans un autre statut, Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud a insisté que ses enfants n’étaient «ni des dirigeants, ni des politiques, mais des petits qui ne pèsent aucunement dans l’équation du conflit du Sahara». «Tous les Marocains se sont réjouis de leur présence parmi nous, les soutenant après ce qu’ils ont enduré depuis plus d’une décennie, au sein de ceux qui qui leur ont fait croire être des alliés et que les Marocains étaient des ennemis», a-t-il écrit.

Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud a été arrêté par le Front Polisario en 2010, après avoir annoncé son soutien à la proposition marocaine pour l’autonomie du Sahara. Sous la pression internationale, le mouvement séparatiste a été contraint de le remettre en liberté, puis l’a conduit à la frontière mauritanienne. Depuis, il a vécu en tant que réfugié à Nouakchott.

Ould Salma a mené plusieurs sit-in et grèves de la faim pour réunir sa famille. Dans le temps, il a aussi interpellé l’ancien envoyé de l’ONU au Sahara, Christopher Ross, au sujet de la séparation avec ses enfants restés à Tindouf.