Le Soudan demande au Maroc des informations sur le drame de Melilla

Le gouvernement soudanais a demandé à ce que le Maroc lui fournisse des informations documentées concernant la tentative de traversée de la clôture par plusieurs centaines de migrants, le 24 juin dernier, et qui a coûté la vie à au moins 23 ressortissants étrangers (30 selon les ONG), dont beaucoup ont la nationalité soudanaise.

Des sources médiatiques soudanaises ont indiqué qu’une réunion s’était tenue dans la capitale, Khartoum, avec la participation du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Dafallah Al-Hajj Ali, et l’ambassadeur du Maroc au Soudan, Mohamed Maelainin. La discussion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, en plus du drame survenu à la clôture entre Nador et Melilla.

Un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères a souligné que «le sous-secrétaire du ministère a demandé à l’ambassadeur de fournir au ministère des Affaires étrangères toutes les informations dont il dispose et de faciliter la mission de l’ambassade du Soudan à Rabat, pour visiter les centres de détention et fournir des informations aux autorités compétentes concernant les victimes, à la suite des événements».

Le responsable soudanais a précisé que le ministère des Affaires étrangères de son pays n’avait pas encore reçu d’informations fiables indiquant si des concitoyens figuraient ou non parmi les victimes. Il a ajouté que l’intérêt du gouvernement soudanais pour ces événements découlait de du devoir de ce dernier, dans le cadre de la protection de ses ressortissants soudanais à l’étranger.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Soudan a exprimé ses regrets sur ce qui s’est passé. Il a confirmé suivre ce dossier avec le plus grand intérêt, promettant de fournir au gouvernement soudanais toute information à ce sujet.