Coupe du Trône : Le WAC passe en demi-finale aux dépens du Raja

Le Wydad de Casablanca s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football (saison 2020-2021), en battant le Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 0, jeudi au stade Larbi Zaouli, en quart de finale. Pour une place en finale, les protégés de Walid Regragui retrouveront le FUS de Rabat, qui a éliminé l'Union Touarga.

Lors de la première période, le Wydad a vite réussi à imposer son rythme et ouvrir la marque dès la 9è minute par l'entremise de Yahya Attiyat Allah, suite à une sortie hasardeuse du portier rajaoui Merbah Ghaya.

Les tentatives du Raja de revenir dans la marque ont buté sur une défense wydadie bien en place, en dépit des multiples offensives orchestrées par Soufiane Benjdida, Mohamed Azrida ou encore Mouhcine Moutouali.

Au retour des vestiaires, les Verts sont rentrés avec de nouvelles intentions afin de recoller au score, après l'entrée d'Abdelilah Madkour et Mohammed Nahiri. Or, le portier des Rouge et Blanc, Reda Tagnaouti, a été bien en place pour garder ses cages intactes. A la 61è minute, le Wydad corse l'addition suite à un coup franc magistralement exécuté par Zouhair Moutaraji.

Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre.