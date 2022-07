Israël a vendu pour 3 MM$ d’armes aux pays des Accords d’Abraham

L’industrie de l'armement israélienne a vendu aux pays signataires des Accords d’Abraham 3 milliards de dollars. Ce chiffre a été révélé, ce jeudi 7 juillet, par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, rapportent des médias hébreux.

Il s’est gardé toutefois de détailler la nature et les montants des contrats conclus avec chaque Etat arabe. Ce résultat, a-t-il précisé, est la conséquence de «la tenue d’environ 150 réunions entre responsables (israéliens) de la défense et leurs homologues de la région».

La partie israélienne souhaite que la tournée du président des Etats-Unis, Joe Biden, prévue du 13 au 16 juillet en Israël et en Arabie saoudite, booste la coopération militaire et sécuritaire entre Tel-Aviv et les pays de la normalisation.

Depuis la reprise de leurs relations diplomatiques, le 10 décembre 2020, le Maroc a signé avec Israël un mémorandum de coopération militaire, en novembre 2021 à Rabat. Un cadre bilatéral qui a permis aux Forces armées royales de commander, en février 2022, le système de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX pour 500 millions de dollars.

Les FAR ont aussi acquis le système de défense israélien anti-drones «Skylock Dome» et commandé pour 22 millions de dollars auprès de la compagnie publique «Israeli Aerospace Industries» (IAI) un lot de drones israéliens, de type Harop.

Après la tenue du sommet de Neguev, des médias spécialisés ont annoncé que les Forces armées royales (FAR) seraient en négociation avec les Israéliens pour l’achat de missiles de croisière Delilah, du fabricant Elbit Systems.