Islamophobie : Brigitte Bardot rechute comme à chaque Aïd El Kebir

L'ancienne star du cinéma et militante des droits des animaux française, Brigitte Bardot reprend sa guerre contre la fête d'Aïd El Kebir en France. «C'est ce samedi 9 juillet, le jour du ‘’saigneur'’, qu'aura lieu l'immonde fête de l'Aïd el Kébir où des dizaines de milliers de moutons seront égorgés à vif un peu partout en France et sacrifiés de manière honteuse et barbare au nom d'Allah avec la complicité du Gouvernement», a-t-elle écrit sur son compte Twitter, provoquant l’ire des internautes.

«Je me bats contre cette ignoble et sanguinaire coutume islamique depuis 40 ans et pour laquelle j'ai été condamnée à plusieurs reprises», a-t-elle ajouté.

Brigitte Bardot récidive ainsi, puisque la militante des droits des animaux a été condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale pour des propos visant les musulmans. L’année dernière, elle avait indiqué avoir reçu «une menace islamique inquiétante», à cause de ses positions sur l’abattage rituel.

En novembre dernier, elle a été condamnée à 20 000 euros d'amende pour injures publiques, après avoir qualifié les Réunionnais d'«autochtones ayant gardé leurs gènes sauvages».