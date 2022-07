L’Indépendance d’Israël fêtée au Maroc pour la première fois

Le bureau de liaison israélien à Rabat a organisé, cette semaine, une cérémonie pour célébrer la fête de l'indépendance d'Israël. «Hier soir, nous avons eu l'honneur d'organiser la 74ème fête de l'indépendance de l'Etat d'Israël à Rabat, et nous avons reçu plusieurs personnalités éminentes au Maroc», a indiqué mercredi David Govrin, chef du bureau de liaison, sur son compte Twitter.

Le diplomate israélien a ajouté que le bureau a «également eu l'honneur de recevoir le Conseiller du Roi, M. Andre Azoulay». «Ce fut une cérémonie historique qui reflète les valeurs de paix et de tolérance au Royaume du Maroc. Nous sommes très fiers des progrès de nos relations», a-t-il ajouté.

تشرفنا ليلة أمس بتنظيم عيد استقلال دولة اسرائيل ال74 بالرباط، واستقبلنا عدد من الشخصيات السامية بالمغرب. كما كان لنا الفخر بحضور مستشار الملك،السيد "أوندري أزولاي". كان حفلا تاريخيا يعكس قيم السلم والتسامح بالمملكة المغربية. نحن جد فخورين بالتطور الذي نعيشه بين علاقاتنا ?????? pic.twitter.com/Jzj1fATIBR — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) July 6, 2022

Cette célébration décalée (l'indépendance de l'État d'Israël ayant été proclamée le 14 mai 1948) a connu la participation de plusieurs personnalités marocaines, bien que l’anniversaire constitue également le jour de la Nakbah, commémoré à la même date par la Palestine, le monde arabe et musulman. En effet, de sanglantes hostilités avaient immédiatement éclaté entre les communautés arabes et juives, le 14 mai 1948, après la déclaration du Royaume-Uni de mettre fin à son mandat sur la Palestine et la proclamation, par l’Agence juive, de la création de l’État d’Israël sur le territoire qui lui avait été alloué aux termes du Plan de partage.