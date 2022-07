Armement : Le Maroc négocie l’achat de drones chinois

Le Maroc envisage de moderniser sa flotte de drones. Les Forces armées royales négocieraient avec la Chine l’achat de nombre inconnu d’avions sans pilote de type Wing Loong 2 pour remplacer les Wing Loong 1, rapporte le site Defensa.com.

Le Wing Loong 2, dévoilé en septembre 2015, est une version améliorée dans la catégorie «Medium-Altitude Long-Endurance», conçue et fabriquée en Chine par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC), précise la même source. Et de rappeler que les FAR ont reçu, en 2020, un don des Emirats arabes unis de 4 Wing Loong 1.

Le Maroc tient à diversifier ses commandes de drones. En effet, les FAR ont déjà réceptionné 13 drones armés turcs Bayraktar TB2. Des appareils qui ont fait leurs preuves lors des frappes aériennes contres des éléments du Polisario, dans le sillage du retrait, le 13 novembre 2020, du mouvement séparatiste du cessez-le-feu de 1991.

Le royaume a également commandé, en novembre 2021, de la compagnie publique «Israeli Aerospace Industries» (IAI) un lot de drones israéliens, de type Harop, appelés également avions sans pilotes kamikazes. Le montant du contrat avoisinait les 22 millions de dollars.

Les FAR attendent toujours que les Etats-Unis honorent le contrat, annoncé le 10 décembre 2020 par l’administration Trump, portant sur l'achat de quatre gros drones aériens type SeaGuardian MQ-9B.