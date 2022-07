Casablanca : Forum international des inscriptions pour les formation post-bac

Le Groupe l'Etudiant Marocain a organisé, jeudi à Casablanca, le Forum international des inscriptions qui vise à accompagner les bacheliers, étudiants et parents dans leur choix de formation post-baccalauréat. Plusieurs Universités et Grandes écoles nationales et internationales prennent part à cet évènement qui a pour ambition d'aider les jeunes à décrocher leur place dans les meilleurs établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle en fonction de leurs projets personnels respectifs.

Au-delà de la mise en relation avec les participants en vue d’affiner la recherche de la filière et du métier qui leur convient, le Forum international des inscriptions offre aux visiteurs la possibilité de passer des concours, des tests d’admission et des entretiens de sélection soit sur place soit en marge du Forum. Celui-ci constitue ainsi une plateforme pour des exposants nationaux et internationaux de rencontrer des bacheliers, des étudiants et des parents d’élèves pour les informer, les conseiller ou prendre en charge leur candidature.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Groupe l'Etudiant marocain, Mohcine Berrada a rappelé état d'esprit du forum, à savoir «informer et d'aider les jeunes à s'orienter».

«Dans chacun des 17 forums que nous organisons à travers tout le pays, nous menons des enquêtes et il s'avère que plus d'un tiers des jeunes qui décrochent le baccalauréat ne font leur choix de formation qu'après les résultats du bac», a-t-il souligné, notant que le Groupe a «le devoir d'accompagner ces bacheliers jusqu'à ce qu'ils fassent le bon choix de leur formation et donc de leur avenir».

Il a précisé que ce Forum connait la présence d'une trentaine de participants représentant plusieurs entités, relevant que ce sont de grandes institutions nationales et internationales qui sont là pour orienter les bacheliers ou étudiants et les aider à faire leur choix de formation.

Dans le cadre de ce Forum, un accompagnement personnalisé est proposé aux visiteurs avec des séances d’étude de dossier en face to face sur le lieu d’exposition, dans le but d’accélérer le processus de préinscription. Les visiteurs peuvent ainsi obtenir un aval de principe quant à leur admission quel que soit le cycle de formation auquel ils postulent.