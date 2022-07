Les annonceurs du Maroc et les agences conseil en communication scellent une convention de bonnes pratiques

Le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) et l’Union des agences conseil en Communication (UACC) ont signé une convention de partenariat globale, qui appuie les bonnes pratiques de collaboration entre les deux secteurs, tout en veillant à «mutualiser les ressources pour la formation de leurs membres respectifs», a indiqué un communiqué conjoint, parvenu à Yabiladi ce jeudi.

Président du GAM, Youssef Cheikhi a souligné que cette «démarche témoigne de la volonté des deux parties, annonceurs et agences, de travailler main dans la main pour assurer la montée en compétence de l’écosystème de la communication au Maroc, et soutenir ainsi les talents de demain».

Pour la présidente de l’UACC, Maria Aït M’hamed, «cette refonte vise à porter un regard nouveau et critique sur la charte coconstruite en 2012 par le GAM et l’UACC, afin d’accompagner l’évolution du marché et des pratiques», tout en répondant «aux nouveaux enjeux économiques».

Les deux parties notent que ce chantier sera conduit en trois phases. La première est celle de «la réalisation d’une étude qualitative et quantitative auprès des membres et acteurs de l’écosystème, afin de mesurer la perception de la relation agences-annonceurs». La seconde prévoit un travail en ateliers, avec «les différentes parties prenantes de l’industrie» au niveau international, avec «les agences de communication, les annonceurs, les institutionnels, les régies et les médias». «Les workshops se baseront sur les outputs de l’étude ainsi que sur les bonnes pratiques à l’international», a ajouté le communiqué. La troisième étape est celle du «bon déploiement de la charte», avec «des actions de sensibilisation et de formation de l’écosystème».

Il sera question également de «soutenir la montée en compétence du secteur», avec «la construction et le financement d’un programme de formation conjoint dans le cadre de la GAM Academy, destiné aux membres du GAM et de l’UACC».