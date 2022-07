Le Maroc aurait «décliné» une demande de la Russie visant à contourner les sanctions

Les autorités marocaines auraient «décliné» des propositions de responsables et d'hommes d'affaires russes visant à exporter des marchandises vers la Russie depuis des ports marocains. Un plan visant à contourner les sanctions visa Moscou suite à son invasion de l’Ukraine. Selon Moscow Times, le Maroc aurait ainsi «refusé de construire un nouveau terminal de transbordement à Casablanca pour traiter les marchandises destinées à la Russie et créer une maison de commerce par laquelle la Russie pourrait acheter des marchandises de pays tiers».

Citant deux logisticiens ayant participé aux discussions ainsi qu’un responsable du ministère russe des Transports, le média explique que l'idée était de créer, au Maroc, une plaque tournante pour l'approvisionnement en marchandises de la Russie, qui remplacerait en partie les ports européens. Ceux-ci, en raison des sanctions, sont fermés aux marchandises à destination de la Russie.

Lors de réunions, les responsables ont discuté avec des représentants d'entreprises de transport russes et étrangères de la création de tels hubs dans les ports de Casablanca et de Tanger. Il était également prévu «d'organiser une ligne de ravitaillement Casablanca-Saint-Pétersbourg : les conteneurs des navires océaniques faisant escale dans les ports en eau profonde seraient rechargés sur des navires plus petits (feeder) et livrés à la Russie», ajoutent les mêmes sources. Le dernier maillon du plan était l'ouverture d'une maison de commerce opérant dans l'intérêt de la Russie

Le plan était destiné à aider à rétablir les importations de marchandises vers la Russie, qui se sont effondrées après l'imposition de sanctions. Avant le début de la guerre, la plupart des marchandises en provenance d'Amérique et d'Asie étaient livrées à la Russie via les ports européens, rappelle-t-on.

Les sources du média précisent que la Russie compte, pour le moment, «augmenter ses importations de l'Inde via l'Iran, la mer Caspienne ou les républiques d'Asie centrale».