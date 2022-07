Assu2000 : Six personnes poursuivies en état d'arrestation à Tanger

L'ex-PDG d'Assu2000, Jacques Bouthier, incarcéré et mis en examen, en mai, pour traite d'êtres humains mineurs et viols sur mineurs, entre autres. / BFM TV

Nouveau rebondissement dans le cadre de l’affaire contre l’ancien dirigeant d’Assu 2000, Jacques Bouthier et 12 dirigeants du groupe au Maroc. Le parquet de Tanger a décidé, mercredi, de placer six personnes en détention provisoire à la prison locale de la ville.

Selon des sources médiatiques, elles sont poursuivies pour traite des êtres humains, sextorsion et attentat à la pudeur contre des employées du centre d'appels tangérois. Les mêmes sources précisent qu’il s’agit de quatre hommes et de deux femmes, tous placés en détention provisoire, tandis qu'une personne est poursuivie en état de liberté provisoire.

Le mois dernier, l'Association marocaine des droits des victimes a annoncé que quatre Marocaines ont déposé plainte contre l’ancien chef d’entreprise et douze dirigeants du groupe, pour «traite d'êtres humains, harcèlement sexuel et violences verbales et morales». Karima Salama, l’avocate de l’association de défense des victimes d'abus sexuels, a indiqué que les faits qui leur sont reprochés se sont produits entre 2018 et le début 2022. À Tanger, où ont été déposées les plaintes et où étaient employées les quatre plaignantes, âgées de 26 à 28 ans, Me Salama a souligné qu’une enquête est ouverte et que les plaignantes et elle-même «faisaient confiance à la justice».

L’ancien dirigeant d’Assu 2000, Jacques Bouthier, a été mis en examen le 21 mai dernier à Paris, et incarcéré notamment pour «viol sur mineure», «traite d’êtres humains» et «détention d’images pédopornographiques». Plusieurs anciennes employées marocaines ont témoigné, fin mai, des abus et agressions qu’elles auraient subies, des mains de Jacques Bouthier et de la «mafia» que constituaient les cadres de la société à Tanger. Elles avaient relayé les pratiques de recrutement de jeunes femmes «en fonction des goûts du patron».