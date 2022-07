Belgique : Mohamed et Lina, prénoms les plus populaires à Bruxelles-Capitale en 2021

L’Office belge de statistique (Statbel) a publié, mercredi, les nouveaux chiffres sur les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en Belgique pour l’année 2021. Ainsi, il en ressort qu’Olivia reste, pour la troisième année consécutive, le prénom de fille le plus populaire, alors que le prénom Noah vient de détrôner celui d’Arthur.

Cependant, par région, il en ressort que le prénom Lina est en vogue dans la région de Bruxelles-Capitale, après avoir été donné à 89 filles nées en 2021. Il est suivi par Sofia (83 naissances) et Emma (60 naissances). De plus, pour la période 1995-2021, Sarah (2 383), Lina (2 031) et Yasmine (1 610) dominent toujours le TOP 10 régional des prénoms pour filles.

Chez les garçons et pour la deuxième année consécutive, Mohamed se maintient en tant que prénom le plus donné aux garçons, avec 118 naissances, devant Adam (112) et Gabriel (82). Pour la période 1995-2021, Mohamed (4 814), Adam (3 553) et Rayan (1 823) restent les trois prénoms de garçons les plus populaires dans la région de Bruxelles-Capitale.