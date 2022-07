Jeux méditerranéens en Algérie : Le Maroc réalise le pire classement depuis 1959

Le Maroc a terminé sa participation aux Jeux méditerranéens organisés à Oran, en Algérie, entre le 24 juin et le 6 juillet, à la 15e place mondiale. Il s’agit de la pire position du Maroc dans ces jeux depuis sa première participation en 1959 dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Bien que les 130 champions marocains ayant participé aux compétitions, répartis en 15 disciplines, aient remporté un total de 33 médailles, soit le score le plus élevé pour les champions marocains dans ce rendez-vous, ils n’ont réussi à rafler que trois médailles d’or. Un nombre encore plus bas que les 8 médailles d’or raflées lors de l’édition 1983 de Casablanca.

Outre les trois médailles d'or, les athlètes marocains ont réussi à décrocher 13 d'argent et 17 de bronze, permettant au Maroc de se classer derrière la Syrie (14e), Chypre (13e), la Croatie (12e), la Slovénie (11e) et la Tunisie (10e). L'Italie s'est classée première, suivie de la Turquie, de la France, de l'Algérie, de l'Espagne, de l'Égypte, de la Serbie, de la Grèce et du Portugal.

A Lattaquié en Syrie, le Maroc avait terminé 5ème

Lors de sa première participation aux Jeux méditerranéens organisés à Beyrouth, le Maroc était arrivé à la 10e place avec deux médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze. En 1963, le Maroc a participé aux Jeux de Naples en Italie et est arrivé à la 9e place avec sept médailles de bronze. Quatre ans plus tard, à Tunis en 1967, le Maroc s'est classé 8e avec une médaille d'or, une d'argent et trois de bronze.

Le Maroc recule à la 10e place, en 1971 lors des Jeux d’Izmir en Turquie (deux médailles d'argent et six de bronze) puis aux Jeux d’Algérie de 1975 où il s’est classé à la 12e place avec quatre médailles d'argent et quatre de bronze. Il se maintient dans ce rang en 1979 lors des Jeux de Split en Yougoslavie (deux médailles de bronze et trois de bronze).

Aux Jeux de Casablanca en 1983, le Maroc s'est classé 7e, avec huit médailles d'or, cinq d'argent et sept de bronze. Quatre ans plus tard, le royaume atteint son meilleur classement aux dixièmes Jeux Méditerranéens, organisés à Lattaquié, en Syrie en 1987. Un rendez-vous durant lequel il termine cinquième du classement, avec 9 médailles d'or, huit d'argent et trois de bronze.

Le classement du Maroc oscillera, dans les éditions suivantes, entre 9e et 12e avant de reculer davantage dans l’édition 2018 organisée à Tarragone, en Espagne. Lors de cette édition, le royaume s'est classé 18e avec 10 médailles d'or, 7 d'argent et 7 de bronze.