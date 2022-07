La Royal air Maroc finalise son programme «RAM Digital Open Innovation»

La Royal air Maroc (RAM) a scellé un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guérir (UM6P), pour le programme «RAM Digital Open Innovation» qui vise à développer des produits et services pour les clients et les collaborateurs de la compagnie aérienne. L’approche «d’Innovation Ouverte» s’appuie sur «une collaboration étroite entre des étudiants, des chercheurs, des startups et des équipes de la RAM», dans un écosystème international de l’innovation sur les défis de transformation, a indiqué le transporteur aérien dans un communiqué.

Le programme est entré dans une phase, avec la sélection des finalistes lors de l’étape «Demo Day», le week(end dernier à Marrakech. «Sur les 18 projets ayant participé, du 26 juin au 2 juillet, à des sessions d’encadrement en bootcamp, une dizaine de projets a été primée et sélectionnée sur la base de leur contribution au développement de la compagnie et à sa transformation digitale», a ajouté la même source. Il s’agit de «sept projets de startups, deux projets de collaborateurs RAM et un projet d’étudiants de l’UM6P».

La compagnie nationale rappelle que le projet a été entamé en avril dernier, au siège de l’UM6P à Ben Guérir. «Le programme, ses objectifs et ses challenges ont été présentés aux étudiants et chercheurs de cette école ainsi qu’à des collaborateurs de RAM». En mai, des rencontres avec l’écosystème mondial des stratups à travers trois continents a suivi, avec des rendez-vous à la Silicon Valley aux Etats Unis, puis à Singapour, centre d’innovation de l’Asie du Sud Est, ainsi qu’à Genève, au centre européen de l’Association du transport aérien international (IATA).

«Plus de 300 candidatures ont été déposées pour participer au programme avec des pitchs de projets. Parmi ces candidatures, quelque 200 ont été proposées par des startups venus de plus de 40 pays et de cinq continents et 100 par des étudiants et chercheurs marocains ainsi que des collaborateurs de Royal air Maroc», indique encore la RAM. A partir du deuxième semestre 2022, le projet entrera dans la phase de réalisation opérationnelle, pour mettre en œuvre de solutions concrètes.