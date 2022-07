Championnat arabe de robotique : Les équipes marocaines remportent plusieurs prix

Le 13ème Championnat arabe de robotique, qui s'est déroulé dans la ville de Charm El-Cheikh, en Égypte, a été marqué par une participation distinguée des équipes marocaines qui se sont illustrées dans les différentes catégories. Ainsi, l'équipe GDGRS Stars, qui représente la ville de Khouribga, a été sacrée championne dans la catégorie «Valeurs essentielles de la compétition», tandis que les représentants de Khénifra, November 13 Girls, se sont classés 3èmes dans la catégorie «Projet d'innovation».

De son côté, l'équipe Atlas High Club de Taroudant a remporté le prix du «Groupe le plus motivé», en plus de la 3e place dans la catégorie «Performance du robot». L'équipe Avatar de Casablanca a remporté le 3e prix de la catégorie «Breakingthrough», tandis que l'encadrante de l'équipe, Kenza Setraoui, a été sacrée meilleur coach de la compétition et le jeune Badr Dardek de la même équipe a décroché le 3e prix de la catégorie Football».

Un total de 136 équipes, issues de plusieurs établissements d'enseignement intéressés par la robotique et l'éducation dans 12 pays arabes, ont pris part à ce Championnat qui s'est déroulé du 1er au 4 juillet courant sous l'égide de l'Association arabe de robotique.

Le choix des équipes marocaines est intervenu suite à leur brillante participation dans les compétitions régionales et nationales du concours «First Lego League Challenge», sous la tutelle de l'Association (LOOP) pour la science et la technologie en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Le Championnat arabe de robotique est l'une des compétitions les plus importantes organisées dans le monde arabe dans le domaine de la robotique depuis 2008. Il est également le plus grand rassemblement d'établissements d'enseignement de tous les pays arabes.