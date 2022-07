Maroc : Les Bouquinistes en ligne, une nouvelle vision de la littérature ?

Sur une page Instagram ou sur une étagère, les livres d’occasion attirent les Marocains passionnés de lecture. En 2020, Ilyass El Mahfoudi a créé sa propre boutique de livres d’occasion en ligne, sous le nom de «Everythingvintagy». Elle n’est pas une boutique ordinaire, mais une page Instagram au style vintage pour se procurer ses dernières trouvailles.

«Cette page est le résultat d’une accumulation d’une grande quantité de livres chez moi. J’ai ressenti le besoin de partager ma collection personnelle avec le monde», confie-t-il.

Sur un fond pages de livres éparses, ce jeune néo-bouquiniste dispose ses livres, face couverture, avant de les photographier et de les poster sur sa page Instagram, qui compte plus de 2 000 abonnés. «J’ai d’abord commencé par partager mes livres sur Instagram, et rapidement, les gens ont fait partie de mon petit monde. J’ai été surpris de constater qu’un grand nombre d’utilisateurs aime aussi ces livres d’occasion» explique Ilyass.

Depuis 2020, il poste ses collections de littérature anglaise et française, en y ajoutant un prix, variant entre 30 et 200 dirhams l’unité. «Quand un client achète un ou plusieurs de mes livres, j’emballe le tout en ajoutant un cadeau à la commande avant de l’envoyer», affirme-t-il.

Relancer la culture de lire par internet

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), le temps consacré quotidiennement par les Marocains à la lecture est de 2 minutes. En effet, malgré son histoire pluriculturelle, le Maroc connaît depuis plusieurs décennies une crise littéraire, dépassé par l’Égypte et le Liban, leaders dans l’édition arabophone et la France, centre de gravité de l’édition francophone du Royaume.

«Après ma première année comme bouquiniste, j’ai réalisé que beaucoup de Marocains avaient une image très biaisée du bouquiniste et du livre d’occasion. C’est par le biais de ma boutique en ligne que j’ai voulu sensibiliser les gens autour de moi à cette culture oubliée», déclare Ilyass El Mahfoudi. Selon lui, «un bouquiniste est une personne qui fait de son mieux pour ne pas laisser les vieux livres tomber dans l’oubli».

Hamza, passionné de littérature, tient une boutique de livres d’occasion dans le quartier Maarif à Casablanca. Cela fait des années que ce bouquiniste tri, range et conseille ses clients, 9 heures par jour. Pourtant, il a déjà eu l’occasion de se lancer dans la vente en ligne, mais les rencontres humaines sont plus importantes pour lui.

«Mon frère a une boutique de livres en ligne. Moi, ça ne m’intéresse pas. Je préfère rencontrer les gens qui achètent mes livres», confie-t-il. Et de poursuivre : «Parfois, je prends des livres du stock de mon frère pour les mettre dans ma boutique à Maarif parce que je sais ce que cherchent mes clients».

Selon Hamza, tout finit par se vendre. L’objectif est de trouver de bons livres. «Je reçois des livres d’anciens lecteurs, je prends dans les piles des livres de famille pour me réapprovisionner», explique le bouquiniste. «Je vends mes livres entre 20 et 40 dirhams en moyenne. Quand ils sont en très bon état, c’est un peu plus. Les beaux livres partent très rapidement. Les clients choisissent souvent de belles éditions de littérature classique», enchaîne-t-il.

D'ailleurs, après trois ans d’absence, la 13e édition du Salon du livre d’occasion de Casablanca, installé au quartier Derb Sultan, aura lieu cette année du 20 juillet au 8 août 2022. Une occasion de regrouper 70 exposants venus de la capitale blanche, de Marrakech, de Berrechid, de Khouribga et de Settat, tous passionnés de livres.