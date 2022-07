Le rôle du Maroc en tant que hub stratégique en Afrique mis en avant lors des «Business Talks»

La Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc (CACIM) a organisé, mardi à Casablanca, une la conférence débat intitulé «Business Talks : L’Afrique de l’Ouest». La rencontre, tenue en coopération avec l’Initiative spéciale Formation et emploi (Invest for Jobs), du ministère fédéral de la Coopération économique et du développement, mise en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a abordé les enjeux et les opportunités de développement du Maroc en tant que pôle stratégique émergent au sein de la région ouest-africaine et les retombées en faveur des entreprises européennes, indique-t-on dans un communiqué.

La conférence a ouvert le débat sur les enjeux de l’intégration régionale du Maroc vis-à-vis des pays d’Afrique de l’Ouest. Grâce aux témoignages d’experts et aux partages d’expériences d’entreprises allemandes aguerries qui ont intégré l’aspect du commerce sud-sud (du Maroc vers l’Afrique de l’Ouest), les intervenants ont pu décrypter point par point la position centrale que joue le Maroc pour étendre le champ d’action des entreprises sur le continent africain, les défis à considérer et les solutions proposées par le Royaume afin d’y faire face. L’événement a accueilli de nombreux intervenants du secteur public et privé afin de répondre à ces problématiques.

Selon les différentes entreprises présentes, la compétence locale du royaume est un atout sans précédent pour le pays qui détient un certain savoir-faire et une maturité en termes de marché. Ces axes sont une nécessité pour les entreprises afin de faciliter un transfert culturel et technologique optimal pour satisfaire le client, poursuit le communiqué.

Les conférenciers ont rappelé, par ailleurs, que le Maroc a amorcé depuis 2017 un rapprochement avec ses voisins africains avec une tentative d’intégration de la CDAO qui devrait aboutir dans les années à venir. Le royaume a également signé son adhésion à la ZLEC (zone de libre-échange continentale africaine) et intègre désormais le groupe des 40 pays africains ayant signé l’accord. «D’ici quelques années, la nouvelle logique géostratégique mondiale placera l’Afrique au centre des intérêts économiques ce qui devrait attirer de plus en plus d’entreprises à s’installer en Afrique via le Maroc. Après ce premier pas au sein du royaume, les entreprises pourront dupliquer plus facilement leur intégration à d’autres marchés du continent africain», ont-il ajouté.