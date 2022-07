Coupe du trône : Le derby Raja-Wydad délocalisé au stade Larbi Zaouli sans public

Le match des quarts de finale de la Coupe du Trône entre le Wydad et le Raja aura lieu jeudi au stade Larbi Zaouli sans public. / DR

Le match des quarts de finale de la Coupe du Trône entre le Wydad et le Raja de Casablanca aura lieu jeudi à 18h00 au stade Larbi Zaouli sans public, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Une décision prise «suite aux effets des feux d’artifices sur les flancs de la pelouse du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, lors du dernier match qui a opposé le Wydad de Casablanca au FUS de Rabat», a expliqué l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site internet.

La FRMF cite aussi «les célébrations qui ont conduit un grand nombre de personnes d’accéder au terrain, dégradant ainsi la pelouse et certains équipements de la Coupe d'Afrique de football féminine, dont certains matchs se déroulent dans le même stade» et rappelle que «la Confédération africaine de football (CAF) a refusé d'organiser le match des quarts de finale de la Coupe du Trône entre le Wydad et le Raja de Casablanca au sein du Complexe sportif Mohammed V».

Dans ce sens, la Fédération royale marocaine de football informe les deux clubs que ce match aura lieu jeudi à 18h00 au stade Larbi Zaouli, a indiqué la même source, ajoutant, concernant les billets pour assister à ce match, que la société en charge de cette opération publiera ultérieurement un communiqué à cet égard.