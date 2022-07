Ivanka Trump et Jared Kushner en visite privée au Maroc

Ivanka Trump et Jared Kushner. / Ph. Joshua Roberts - Reuters

Ivanka Trump (40 ans), fille de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, s’est rendue avec son mari, Jared Kushner et ses enfants au Maroc, dans le cadre d’une visite. Selon El Espanol, il s’agit d’une visite privée dans le royaume, que le couple connaît bien.

La famille est arrivée à Tanger, le 1er juillet, où elle a été accueillie à l’aéroport par des fonctionnaires civils et militaires de la ville. Après quelques jours de tourisme par la perle du nord. Entourés d’un grand dispositif de sécurité, ils se sont promenés dans la médina et ses environs, où ils ont été vus en train de prendre des photos. Ils ont ainsi immortalisé un moment spécial au musée de la légation américaine, le plus ancien bâtiment diplomatique des États-Unis.

La famille a également assisté à l’exposition en mémoire de l’explorateur et diplomate Ibn Batuta, sur la place Borj En-Naam, avant de visiter la synagogue d’Assayag, qui accueillera bientôt le musée juif de Tanger et qui est en cours de réhabilitation.

Quelques jours plus tard, Ivanka, son mari et ses enfants se sont rendus à Marrakech, où une importante mobilisation sécuritaire a été observée. Ils ont séjourné dans l’un des hôtels de la ville ocre et ont fait une excursion avec plusieurs accompagnateurs.

El Espanol rappelle que la dernière visite d’Ivanka Trump au Maroc remonte à 2019 pour la promotion de son initiative de développement économique des femmes Global Development and Prosperit (W-GDP). «Son intérêt et sa défense du Maroc est une fierté dans le pays voisin, qui se vante de ses excellentes relations avec les différents dirigeants américains. En février 2020, par exemple, Ivanka Trump a salué les réformes entreprises par le Maroc au cours des deux dernières décennies sur le plan économique, mais aussi sur le plan des libertés individuelles», rappelle la même source.

Pour sa part, son mari Jared Kushner, connu pour avoir joué un rôle dans l’accord de normalisation entre le royaume et Israël, s’est rendu au Maroc en décembre 2020.